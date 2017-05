Maxime Lopez est considéré comme un énorme espoir de l’Olympique de Marseille, et est suivi par de nombreuses formations. Mais ce n’est pas le seul Lopez à être observé. En effet, selon DH.be, son grand frère, avec qui il est très proche, est suivi par des formations belges, mais également en Ligue 2.

Julien Lopez, milieu offensif de 25 ans, joue actuellement à Marseille Consolat, en National et est passé tout près de la montée cette saison. Le représentant du joueur, Anthony Feuillade, privilégie les pistes belges. « Plusieurs clubs de Ligue 2 sont intéressés par ses services, mais Julien a envie de découvrir le plus haut niveau et verrait d’un bon œil un passage en Belgique, » a-t-il raconté à DH.be.