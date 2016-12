Dédé Gignac a encore frappé ! Hier, lors de la finale aller du championnat mexicain (Liga MX) opposant les Tigres au Club América, l’international français a inscrit le seul et unique but de son équipe, mais quel but !

En dribblant ses adversaires un par un et en passant le ballon entre les jambes du gardien, APG a permis aux Tigres d’arracher un match nul (1-1) précieux pour espérer l’emporter au match retour et être champion du tournoi Apertura 2016. Malheureusement, Gignac n’a pas pu terminer le match. Il est sorti sur civière suite à un choc avec le défenseur adverse Bruno Valdez.