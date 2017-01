L’OL lance son année 2017 ce dimanche dans son stade pour accueillir Montpellier à 21h lors des 32es de finale de Coupe de France. Le club vient de communiquer son groupe.

Genesio a convoqué 18 joueurs où Mammana et Mateta sont retenus. Du côté des absents, Kalulu est en instance de départ et n’est pas sélectionné tout comme Grenier et Tolisso qui effectue sa reprise. Nkoulou et Ghezzal sont en sélections.

Le groupe de l’OL :

Lopes, Gorgelin - Rafael, Diakhaby, Jallet, Mammana, Morel, Rybus, Yanga-Mbiwa - Darder, Ferri, Gonalons, Tousart - Cornet, Fekir, Lacazette, Mateta, Valbuena.