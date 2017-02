L’heure n’est pas aux sourires du côté de l’Olympique Lyonnais. Les Gones restent en effet sur une série de quatre défaites en cinq matches, et ont encore perdu ce weekend en déplacement sur la pelouse de Guingamp (2-1).

La situation est loin d’être évidente entre Rhône et Saône, et si les hommes de Bruno Genesio partaient avec les faveurs des pronostics face à l’AZ Alkmaar, il va maintenant falloir se méfier de l’équipe néerlandaise pour ce seizième de finale de la Ligue Europa. Pour rappel, Memphis Depay n’est pas qualifié pour cette C3, puisqu’il l’a déjà disputée avec Manchester United, et n’est donc pas du voyage. De retour de la CAN, Nkoulou est lui bien convoqué.

Le groupe de l’OL : Lopes, Gorgelin, Mocio - Diakhaby, Gaspar, Jallet, Mammana, Morel, Nkoulou, Rybus, Yanga-Mbiwa - Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette

Soins : Rafael, Valbuena