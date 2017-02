Le championnat de France reprend ses droits dès ce vendredi soir avec, en ouverture de la 25ème journée, une affiche opposant les Girondins de Bordeaux au Paris Saint-Germain. Lancés à la poursuite de l’AS Monaco, les Rouge-et-Bleu devront l’emporter en Aquitaine.

Pour ce faire, Unai Emery pourra compter sur ses cadres que sont Aurier, Thiago Silva, Matuidi, Verratti, Lucas, et autre Cavani. Krychowiak et Lo Celso ne sont eux en revanche pas du voyage, pas plus que Pastore, toujours en soins...

Le groupe du PSG : Areola, Trapp - Aurier, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Maxwell, Meunier, Thiago Silva - Matuidi, Nkunku, Rabiot, Motta, Verratti - Ben Arfa, Cavani, Di Maria, Draxler, Guedes, Lucas