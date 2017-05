Clap de fin. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2012, Maxwell a disputé son dernier match avec le club parisien ce samedi soir lors de la finale de la Coupe de France remportée face à Angers (1-0). L’avenir du Brésilien de 35 ans est encore flou et un poste dans l’organigramme du club est évoqué ces derniers jours.

Grand ami du défenseur, Zlatan Ibrahimovic a souhaité adresser un message à son ancien coéquipier à l’Ajax, l’Inter Milan, au Barça et au PSG. « Aucun mot ne peut décrire cet homme. Merci pour ce que tu as fait et va continuer à faire. Merci d’être mon ami », a posté le Suédois sur son compte Instagram. L’amour avec un grand A.