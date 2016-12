Débarqué cet été en Premier League pour y endosser la tunique des Red Devils, Zlatan Ibrahimovic a donc enfin pu goûter aux joutes anglaises à 35 ans. Pourtant, le Z aurait pu fouler les pelouses de la Perfide Albion bien plus tôt, si l’on en croit les révélations faites par le Times dans ses colonnes.

Les fait remontent à 2002, époque à laquelle le géant suédois portait encore les couleurs de l’Ajax Amsterdam. Sunderland souhaite alors s’attacher ses services coûte que coûte afin d’en faire son sérial buteur. L’entourage du Z affirme même que le joueur lui-même serait partant pour rejoindre la Premier League, considérée alors comme le meilleur championnat du monde. Mais finalement l’opération capote et Zlatan restera deux années de plus à l’Ajax avant de s’envoler pour l’Italie et rejoindre la Juve.