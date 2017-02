Sébastien Corchia était de passage en conférence de presse, et l’ancien Sochalien a fait un lapsus un peu gênant pour la direction lilloise. À la question « Ça fait quoi de connaître le nom de son futur entraîneur en février ? », le latéral a répondu : « Ça ne change pas quelque chose en particulier, car il faut être bon à tous les matchs. On sait très bien que Franck Passi va être là en tant qu’adjoint de Marcelo Bielsa. Le but c’est de prendre le maximum de points. » Sauf que voilà, si Marcelo Bielsa arrive bien au mois de juin, rien ne dit que Franck Passi sera son adjoint.

Le principal intéressé a réagi quelques minutes plus tard, lui aussi en conférence de presse. « Je ne savais pas que Sébastien Corchia était mon agent. Il connaît des choses ou Mme Irma, car si lui sait ce que je vais faire au 30 juin, moi je ne le sais toujours pas. Je suis là pour treize matchs et un objectif dans le présent qui est le maintien. Après le 30 juin, on verra ce qui se passera. » Cocasse pour Sébastien Corchia, peu habitué à faire la une dans ce cas de figure.