Le LOSC présentait ce jeudi sa dernière recrue hivernale Gabriel (19 ans). Le Brésilien, enrôlé à Avai le dernier jour du mercato, est arrivé il y a peu dans le Nord, après avoir participé au Sudamericano des moins de 20 ans. Interrogé en conférence de presse, le défenseur a fait les présentations. « Je remercie le LOSC de cette opportunité. Je sais que c’est un grand club ! (...) La première semaine d’adaptation a été bonne et ça va de mieux en mieux », a-t-il lancé.

Le directeur sportif des Dogues Luis Campos lui a promis un très bel avenir. « Ça fait deux ans que je suis ce joueur. Je connais bien son pied gauche et sa morphologie. Il est très fort dans la relance et les duels. C’est un joueur très jeune qui n’a pas beaucoup d’expérience. Il doit grandir. C’est un gaucher qui joue donc défenseur central gauche », a-t-il lâché. Il n’y a plus qu’à juger sur pièce !