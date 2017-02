La bataille fait rage en Premier League pour arracher les places qualificatives pour la Ligue des Champions puisque cinq équipes se tiennent en 6 points seulement. Les six premiers clubs de Premier League n’ont pas vraiment affolé le marché des transferts cet hiver. En effet, chose rare en Angleterre, les six premiers ont dépensé la modique somme de … 45 000 euros lors de ce mercato.

Seul Arsenal a recruté un joueur, un inconnu de 20 ans du nom de Cohen Bramall. Wenger ne voyait aucune utilité à renforcer encore plus son effectif, tout comme les dirigeants de Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United et Manchester City. Ils étaient soit satisfaits, soit les joueurs voulus n’étaient pas disponible lors de cette période des transferts. Ces six clubs ont tout de même vendu. Oscar (Shanghai SIPG), Patrick Bamford (Middlesbrough), Schneiderlin (Everton) et Memphis Depay (Lyon). La Premier League a dépensé 255 millions d’euros lors du mois de janvier.