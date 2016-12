Entre Cristiano Ronaldo et les voitures de luxe, c’est une grande et belle histoire d’amour. Et plus que jamais, en 2016, le Portugais a fait chauffer sa carte bleue pour assouvir ses pulsions. Après l’Euro 2016 remporté par la Seleção en France, il s’était par exemple offert un joli cadeau : une Bugatti Veyron de plus de 2 M€.

Ce mercredi, le quadruple Ballon d’Or a présenté sur son compte Instagram sa nouvelle acquisition, ou plutôt sa « nouvelle bête » : une Mercedes GLS 63 S Coupé, d’une valeur estimée à 140 000€. Un joli bijou de 585 chevaux qui devrait vite trouver sa place dans son garage bondé.