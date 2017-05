Bordeaux joue gros ce soir lors de la réception de l’OM puisque la 5e place sera le principal enjeu entre les deux équipes pour cette fin de saison. Avant de savoir si le club au scapulaire jouera la Ligue Europa ou non la saison prochaine, le maillot de la saison 2017/2018 est sorti cet après-midi.

« Le nouveau maillot Home "DeepMarine" s’inscrit dans la lignée de l’authenticité et de l’histoire prestigieuse du club. Il rappelle à la fois la permanence et le dynamisme du FC Girondins de Bordeaux au plus haut niveau qui font du club une référence du football français », indique le communiqué de l’équipementier Puma. Le maillot reste dans la lignée historique avec son bleu marine mais avec un scapulaire moucheté. Avis aux amateurs.