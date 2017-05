Au terme d’une saison très serrée et riche en rebondissements, le Real Madrid a arraché hier soir, sur le terrain de Malaga, le 33e titre de champion d’Espagne de son histoire. Un trophée dignement fêté tard dans la nuit, Plaza de Cibeles, comme le veut la tradition.

Et aujourd’hui, rebelote, puisque les joueurs ont communié avec leur public sur la Puerta del Sol. L’occasion pour Cristiano Ronaldo de remercier son public et de motiver le peuple madridista avant la finale de la Ligue des Champions. Mais aussi de conclure sa prise de parole par son désormais célèbre "Siiiii !", qui a déclenché les rires et cris de la foule...