Antonio Conte fait une énorme saison avec Chelsea. Arrivé l’été dernier, le technicien italien n’a pas eu besoin de période d’adaptation. Au-delà des résultats plus que convaincants jusqu’ici, les Blues frappent fort chaque week-end avec de belles prestations dans le jeu. Le coach est donc très convoité, notamment par l’Inter Milan.

Les riches propriétaires chinois de l’Internazionale ont fait de l’Italien leur piste numéro 1 et promettrait même de mettre gros moyen financiers à sa disposition lors du mercato d’été. Mais selon le Mirror, les dirigeants des Blues ne veulent pas se laisser faire et prévoient de prolonger Antonio Conte avec un énorme contrat de 10 millions d’euros par an. Affaire à suivre.