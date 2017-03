Après des débuts compliqués pour son premier match avec le Shanghai Shenhua, Carlos Tévez disputait sa première rencontre de championnat sous ses nouvelles couleurs ce dimanche contre Jiangsu Suning (2-0 à la pause).

Et l’attaquant argentin de 33 ans, passé notamment par Manchester United ou encore la Juventus, a inscrit la deuxième réalisation des siens et ouvert son compteur but en Chine en transformant un penalty.