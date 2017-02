À 25 ans, Oscar a décidé de quitter Chelsea cet hiver pour rejoindre la Chine et plus précisément le Shanghai SIPG. Un transfert estimé à près de 60 millions d’euros qui a marqué le dernier mercato hivernal.

Et le Brésilien, qui avait déjà marqué un but sous ses nouvelles couleurs lors d’un match amical à Doha contre l’équipe d’Al Batin, vient d’ouvrir son compteur but en match officiel ce mardi face au club thaïlandais de Sukhothai pour le compte des playoffs de la Ligue des Champions asiatique (victoire 3-0).