En zone mixte après la victoire du Real Madrid face à Malaga, Sergio Ramos avait critiqué le président de Séville, qu’il accusait de ne pas agir face à la violence de certains supporters sévillans. On rappelle que lors de son retour au Sanchez Pizjuan en Copa del Rey, le défenseur madrilène avait vivement été insulté par certains supporters locaux, particulièrement le groupe Biris Norte.

Le président de Séville Pepe Castro a donc répondu au propos de l’international espagnol cet après-midi : « Sergio Ramos doit d’abord se concentrer sur son club et s’il doit conseiller un président, que ce soit celui de son club. Séville a déjà assez de problèmes et on travaille bien plus qu’il ne le pense pour régler les problèmes de violences verbales. Que personne n’oublie qu’il y a deux ans, c’est moi qui aie préparé une initiative pour arranger ce problème qu’il y avait entre notre public et Ramos, avec un hommage sur le terrain pour qu’il y ait une attitude différente à son égard ».