Les Tigres de Monterrey ont donc été sacrés champions du Mexique pour la deuxième année consécutive. Une jolie performance en partie due aux prestations d’André-Pierre Gignac, véritable star au pays du sombrero. Le président du club mexicain Alejandro Rodriguez l’a lui-même reconnu, n’hésitant pas à couvrir d’éloges son buteur français.

« Gignac nous a transmis son âme de guerrier », s’est-il ainsi félicité dans les colonnes de l’Equipe. Et de poursuivre : « A Monterrey, la connexion entre Gignac et les supporters est vraiment forte (...) Beaucoup de nouveaux-nés sont baptisés André-Pierre. » Et si le le joueur de 31 ans a connu sa première période de mutisme cette saison sous les couleurs des Tigres, Alejandro Rodriguez a tenu à justifier : « Il a souffert au moment du décès de sa grand-mère (le 31 octobre) Et puis la finale de l’Euro perdue lui a aussi fait très mal. » Moins en réussite, en témoignent ses deux seules titularisations depuis son arrivée, Andy Delort a également reçu le soutien de son président : « C’est le premier à arriver aux entraînements et le dernier à s’en aller (...) Comme Gignac, il fait déjà partie de la famille. »