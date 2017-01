Si la FIFA n’associe plus son nom au célèbre Ballon d’Or, l’institution dirigeante du football mondial organise toujours sa remise des prix, récompensant les joueurs et joueuses ayant marqué l’année. Et parmi les récompenses décernées, l’une des plus attendues et toujours le prix Puskas, à savoir l’élection du plus beau but de l’année !

Et pour l’édition 2016, Faiz Subri s’empare du titre ! Daniuska Rodriguez, internationale vénézuélienne, s’est signalée en mars dernier avec un magnifique but en solitaire face à la Colombie, mais ça n’a pas suffi. Le Malaisien devance aussi le retourné du Brésilien Marlone (Corinthians).

Les finalistes malheureux :

Marlone (Corinthians)

Daniuska Rodriguez (Venezuela)