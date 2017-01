Alors que le Théâtre des rêves est déjà la plus grande enceinte de Premier League avec actuellement près de 75 000 places (il devance l’Emirates Stadium d’Arsenal 60 432 places et le Stade Olympique de Londres occupé depuis cette saison par West Ham 60 000 places), il pourrait rapidement s’agrandir de 12 000 places.

Comme l’indique leDaily Mail, la demande de places étant de plus en plus forte du fait de la popularité grandissante du championnat anglais à l’international, le club projetterait de faire d’Old Trafford le deuxième plus grand stade d’Europe occupé par un club, puisque le Wembley Stadium, qui fait 90 000 places, est un stade national. Sa capacité d’accueil serait donc portée à 88 000 places, juste devant celles du Santiago Bernabeu (Real Madrid, 85 454 places), du Signal Iduna Park (Dortmund, 81 359 places) et de San Siro (Milan AC et Inter, 80 018 places).