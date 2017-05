La Coupe de France remportée ce samedi soir contre Angers (0-1) au Stade de France, le Paris SG a fait le bilan de sa saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le son de cloche est le même chez les acteurs passés en zone mixte. Si Nasser Al-Khelaïfi a reconnu que l’exercice avait été « difficile », il a souligné « les trois trophées » (Coupe de France donc, mais aussi Coupe de la Ligue et Trophée des Champions) décrochés par ses ouailles. Javier Pastore a lui aussi apprécié « la très bonne saison parisienne » et les trois titres, « le plus important ».

Blaise Matuidi, lui aussi, a souhaité retenir les trois lignes supplémentaires inscrites cette saison au palmarès du club de la capitale. Le milieu de terrain a aussi rappelé qu’il n’était « jamais facile de gagner des titres » et que le PSG en avait encore accroché trois cette saison. Marco Verratti a tenu le même discours, rappelant qu’il fallait toujours s’accrocher et être prêt mentalement pour gagner des titres, notamment la Coupe de France. « C’est un mérite de tous les joueurs qui sont ici depuis le début du projet. Ce n’est pas une mauvaise saison. On n’est évidemment pas content de ne pas avoir été champion. On a mal commencé. Mais depuis janvier, on voit que ça va mieux et c’est très bien pour la suite », a lancé le petit Italien.