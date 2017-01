Lors de la présentation officielle de sa nouvelle recrue ce vendredi, Jean-Michel Aulas a profité de la présence des caméras pour affirmer que le PSG avait tenté de lui souffler l’ailier hollandais dans les derniers jours de la transaction. De son côté, le journal l’Équipe a enquêté et affirme que « Depay a (bien) fait l’objet d’une tentative de dernière minute du Paris-SG diligentée par Kluivert. Le directeur du football du PSG, et ancien attaquant a contacté l’entourage du joueur pour tenter de les convaincre de rejoindre le club de la capitale plutôt que son rival lyonnais. »

Une surenchère de dernière minute du PSG concernant le transfert de @Memphis #Depay selon @JM_Aulas pic.twitter.com/QJBG6kv0dC — 19H30 SPORT (@19H30SPORT) 20 janvier 2017

Du côté du club de la capitale, on a en tout cas démenti cette version dans les colonnes du Parisien : « C’est ridicule. Si on le voulait, on l’aurait pris. » Aulas a par la suite confirmé une nouvelle fois via son compte Twitter, concernant les offres parisiennes : « informations confirmées par les agents de Memphis ! Incroyable … » L’Equipe confirme en effet que ce sont les agents du joueur qui lui ont délivré cette information. Aulas ne serait donc pas à l’origine de cette anecdote et se contenterait de répéter.