Le Paris Saint-Germain va perdre un de ses nombreux jeunes. En effet, Fodé Ballo-Touré va s’engager à Lille. Même si cela n’est pas encore officiel, cela ne fait plus aucun doute, et la manière du LOSC pour recruter le joueur du centre n’a absolument pas plus au Paris Saint Germain, qui portera l’affaire devant les instances officielles selon Le Parisien.

Âgé de 20 ans, Ballo-Touré était encore sous contrat « aspirant » avec le club de la capitale quand les Dogues sont entrés en contact avec lui. Même si ce n’est pas rare de nos jours, cette affaire est cette fois-ci franco-française. La commission juridique rendra son verdict lors d’une réunion prévue le 13 juin prochain entre toutes les parties. Le LOSC encore des sanctions financières.