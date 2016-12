Prêté pour la 4e saison de suite à Evian (2013-2014 et 2014-15), Nantes (2015-2016) et maintenant Bordeaux où il s’est imposé sans problème au poste de latéral droit, Youssouf Sabal (23 ans) y demeure un espoir du PSG qui l’a fait prolonger son contrat jusqu’en 2020 cet été.

Une preuve que son club formateur ne souhaite pas le lâcher. Du moins pas tout de suite à en croire les propos de Jean-Louis Triaud sur le site des Girondins de Bordeaux. « Tout le monde nous demande pourquoi on ne le transfère pas définitivement. Mais Paris veut le garder, voilà la réponse. On leur a demandé fin-novembre, début-décembre, mais ils ne veulent pas. Ils ont dit : "on verra à la fin de la saison." Ils veulent attendre pour prendre une décision. » Bordeaux n’a donc pas perdu espoir de l’enrôler définitivement.