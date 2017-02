Plus tôt dans l’après-midi, plusieurs sources espagnoles affirmaient que la rencontre entre le Celta et le Real Madrid, prévue pour demain soir, allait être reportée. La faute à des vents intenses qui ont endommagé une partie du stade, la sécurité des spectateurs n’étant donc pas totalement garantie.

Et d’après les informations du quotidien AS, le Real Madrid fait le forcing pour que la rencontre se joue et va voyager à Vigo. Le club de la capitale étudie des solutions, comme la possibilité que le match soit joué dans un autre stade ou qu’une partie des tribunes soit fermée. Il faut dire qu’en cas de report du match, les Madrilènes auraient un calendrier très chargé dans les semaines à venir, eux qui doivent déjà rattraper un match face à Valence qui n’avait pas pu se disputer à cause de la CdM des Clubs. A contrario, le scénario actuel semble arranger le Celta, qui aura ainsi une semaine de repos en vue du match retour des demi-finales de la Copa del Rey. Eduardo Berizzo avait d’ailleurs déjà annoncé qu’il comptait faire tourner face au Real Madrid.