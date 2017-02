Très peu utilisé cette saison (seulement 35 minutes de jeu en Liga) et barré par la très forte concurrence à son poste avec les présences de Karim Benzema et d’Alvaro Morata, Mariano Diaz reste un élément important aux yeux des dirigeants du Real Madrid et surtout auprès de Zinédine Zidane qui apprécie son profil.

L’Espano- dominicain de 23 ans aurait fait l’objet d’une dizaine d’offres selon AS, toutes repoussées par le Real et le joueur qui souhaite rester au club avec l’espoir de gratter encore plus de temps de jeu sur la fin de saison. Liverpool (Angleterre), Eintracht (Allemagne), Leganes, Alavés et le Bétis (Espagne) seraient, entre autres, les clubs ayant formulé des offres pour acheter ou se faire prêter Mariano selon le média espagnol. Par ailleurs, le Real s’est séparé hier d’un milieu de terrain acheté 15 millions d’euros il y a deux ans.