C’était le gros feuilleton du mercato hivernal cette année : le retour de Dimitri Payet à Marseille en provenance de West Ham. Si le copropriétaire des Hammers, David Gold, « préfère les joueurs anglais qui ont de l’expérience en Premier League » il a cependant un regret pour la vente du Réunionnais.

Ce dernier a livré son sentiment sur la vente du français pour Sky Sports : « mon seul regret, je suppose, c’est qu’il a été vendu 29 millions d’euros et je pense qu’il valait plus. (…) Je pense que dans un marché ouvert, on aurait pu atteindre les 35-41 millions d’euros. Je pense que les fans se sentent un peu floués et qu’ils n’ont pas obtenu la pleine valeur de leur ancien joueur. (…) Payet a insisté pour aller seulement à Marseille. C’était le seul club qui pouvait négocier, donc forcément le prix a chuté. On a perdu presque 10 millions d’euros à cause de ça. »