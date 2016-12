Hier, le quotidien l’Equipe affirmait que l’entourage d’Angel Di Maria, avec Jorge Mendes en tête de liste, cherche un point de chute à l’Argentin en Chine. Le nom du Shanghai Shenhua, où Carlos Tévez est attendu, a notamment été évoqué comme possible destination d’El Fideo.

Mais si on se fie aux déclarations de Gustavo Poyet, coach du club chinois, à Radio La Red, Mendes devra tenter de placer son joueur ailleurs : « je ne sais rien à ce sujet, en plus, toutes les places pour les joueurs étrangers sont couvertes avec l’arrivée de Tévez, et la présence de Moreno, Guarín et Martins ».