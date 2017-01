Il y a quelques jours, la presse belge annonçait un intérêt appuyé de plusieurs clubs de Premier League pour Ishak Belfodil (24 ans), avec des offres de plus 10 M€ en préparation. Ce mardi, dans les colonnes de La Dernière Heure, le directeur sportif du Standard de Liège Olivier Renard a fait le point sur la situation de l’attaquant international algérien (14 capes, 2 buts), auteur d’une belle première partie de saison en Belgique.

« C’est normal que tout le monde en parle vu qu’il est l’un des joueurs majeurs de l’élite. Pas uniquement grâce à ses prestations mais aussi sa mentalité. Le projet sportif qui avait été mis en place se déroule parfaitement et, à ce niveau, c’est du gagnant-gagnant. Il y a beaucoup d’intérêt mais lui n’est pas dans l’optique de forcer un départ comme Adrien Trebel. C’est ce que je vous expliquais, on ne peut pas tout le temps barrer la route à un joueur qui est méritant et exemplaire. Il y a même cent pour cent de chance qu’il reste… vu qu’il est ici. Nous voulons garder nos meilleurs joueurs le plus longtemps possible mais si Manchester United arrive… », a-t-il lâché. Tout est dit.