L’exercice devient une coutume pour les joueurs de Premier League : choisir les cinq joueurs le plus complémentaires et talentueux selon eux pour DH.be. Auteur d’un quadruplé ce week-end en championnat, Romelu Lukaku délivre le sien. Avec tout d’abord dans les cages son partenaire en sélection Thibaut Courtois : « je le connais depuis que j’ai douze ans(…) J’ai joué contre lui toute ma vie. Il a fait un super boulot à Chelsea et à l’Atlético de Madrid, donc je le choisis lui » explique « Big Rom’ ». La défense centrale est, elle, plus expérimentée que le portier belge, mais tout aussi solide : la paire John Terry-Vincent Kompany « Je prends John, car c’est le plus grand des leaders. Dans le vestiaire, il avait un impact énorme sur l’équipe. Pour l’avoir vu de mes propres yeux, c’était quelque chose de dingue » pour Kompany, Lukaku le prend pour son aisance balle au pied, mais pas que : « il a été formé à la même académie que moi, à Anderlecht, et est devenu un exemple pour nous, les gamins, qui arrivions là-bas. »

Plus haut, Lukaku mise également sur un ancien partenaire à Chelsea : Frank Lampard. Si ce dernier a récemment pris sa retraite, le Belge en garde un souvenir incroyable « c’est le meilleur joueur que j’ai vu évoluer en Angleterre. (…) Je l’ai vu réaliser des trucs où je me disais "Oh, mon Dieu !". Il prenait de son temps pour m’aider à travailler ma finition. Il a été là pour moi, donc, je ne l’oublierai jamais ». En pointe, le choix n’est pas très étonnant, puisque Lukaku est régulièrement considéré comme son clone footballistiquement parlant. C’est Didier Drogba. Encore un joueur de Chelsea ! « Le winner, celui qui peut faire changer le cours du match. Il nous faisait gagner des matches dès qu’on avait des ennuis. » explique Lukaku.