Andrea Belotti fait une énorme saison avec le Torino. Le jeune Italien a disputé 24 matches de Serie A et a marqué 22 buts sous les couleurs du club de Turin à seulement 23 ans. L’Italien a encore une fois livré une grosse performance cet après-midi, en marquant un triplé en 8 minutes face à Palerme (3-1).

De quoi impressionner son entraîneur, le Serbe Sinisa Mihajlovic. « Belotti a fait un match incroyable. C’est le meilleur buteur et le plus fort attaquant italien à l’heure actuelle. Mais il ne faut pas se contenter de ça et il peut encore améliorer beaucoup de choses. » Concernant l’avenir de la jeune pépite, Mihajlovic est catégorique. « D’abord, nous pensons au championnat, nous sommes très concentrés sur ça. Ensuite nous verrons. Ce qui est certain c’est qu’Andrea vaut bien plus que sa clause libératoire de 100 millions d’euros. Je vais parler au président et lui dire qu’il est temps de la revoir à la hausse. »