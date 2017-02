Dans les derniers jours du mercato, le Torino, qui cherchait un renfort au milieu, a creusé la piste menant à l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille Giannelli Imbula (24 ans), dont le statut est fluctuant à Stoke City (11 apparitions en Premier League cette saison). Le président du club italien Urbano Cairo a expliqué pourquoi l’opération ne s’était finalement pas faite au micro de Sky en Italie.

« Nous suivions Imbula depuis un certain temps, mais les conditions ont complètement et soudainement changé. Le prix du prêt jusqu’à la fin de la saison était de 1,75 M€, avec option d’achat à 10 M€. J’ai dit : "Bien, marché conclu". Mais le montant de l’option d’achat, subitement devenue obligatoire, a ensuite été fixé à 15 M€. Peut-on dépenser cette somme pour un joueur qui, possède certes un bon potentiel, mais ne joue pas à Stoke City ? Nous avons discuté, mais nous n’avons finalement rien fait parce que les choses ont changé de manière inattendue », a-t-il lancé, relayé par La Gazzetta dello Sport et Tuttosport.