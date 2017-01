La Chine et ses millions ne font pas tout. L’hiver dernier, Jackson Martinez a quitté l’Atlético Madrid six mois seulement après son arrivée afin de rejoindre le club chinois de Guangzhou Evergrande. Le Colombien n’a pas été vraiment en verve et il n’a pas été retenu par Scolari pour la Ligue des Champions asiatique. Son aventure en Chine tourne mal.

Un départ ne serait pas à exclure. On parlait de la Turquie récemment. Marca indique que Leicester serait aussi prêt à l’accueillir cet hiver. Les Foxes auraient coché son nom car dans le même temps l’Algérien Islam Slimani intéresserait le club chinois de Tianjin Quanjian. Affaire à suivre...