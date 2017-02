Le football est un sport dans lequel peut se dérouler les plus belles histoires comme les plus grandes tragédies. Champion d’Angleterre la saison passée, alors que personne ne s’y attendait, Leicester est au bord du précipice cette année (dix-septième de Premier League, avec seulement un petit point d’avance sur les premier relégable Hull City). Ainsi, les dirigeants des Foxes devaient réagir et c’est leur ancien messie qui a dû faire ses valises.

Mais Claudio Ranieri pourra essayer de se consoler avec un chèque de 3,5 millions d’euros, comme l’indique The Mirror, et cela, six mois après avoir signé une prolongation de contrat de quatre ans avec Leicester. Pas sûr que cela ne suffise, tant l’entraîneur italien semblait triste au moment d’évoquer son départ.