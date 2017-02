Le licenciement de Claudio Ranieri a ému beaucoup de monde, tant à Leicester que dans toute l’Angleterre. Pendant ce temps, les dirigeants des Foxes sont à la recherche d’un nouvel entraîneur, alors que Craig Shakespeare a pris le relais lors de la victoire face à Liverpool lundi soir.

Et le Daily Mail croit savoir qui les dirigeants des Foxes veulent attirer sur leur banc. Il s’agit de Roy Hodgson, l’ancien sélectionneur des Three Lions. La publication britannique affirme qu’il est le préféré du propriétaire Vichai Srivaddhanaprabha, et que des discussions ont déjà eu lieu en fin de semaine dernière.