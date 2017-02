Claudio Ranieri a été limogé de son poste d’entraîneur de Leicester. La direction de l’actuel 17ème de Premier League a démis de ses fonctions celui qui, il y a quelques mois, avait permis aux Foxes de remporter un sacre à jamais dans l’histoire en Premier League.

Et si certaines rumeurs faisaient état d’une volonté des joueurs de voir l’Italien partir, ce dernier a reçu un bel hommage de la part de Riyad Mahrez : « Immense respect pour ce grand homme qui nous a permis d’écrire l’histoire. Tu m’as aidé à me construire en tant que joueur et m’a donné le courage dont j’avais besoin. Tu as cru en moi dès le premier jour. Merci vraiment pour tout et bonne chance. Que Dieu te bénisse », a-t-il tweeté après avoir posté une photo. Le gardien Kasper Schmeichel en a fait de même.