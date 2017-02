Claudio Ranieri s’est fait catapulter de Leicester ce jeudi. Après une série de mauvais résultats, les dirigeants anglais ont décidé de l’évincer, à peine un an après le titre inespéré et incroyable de Premier League. Et le président des Foxes, Vichai Srivaddhanaprabha, cherche activement son remplaçant.

D’après le média espagnol Sport, c’est un également italien qui est favori pour remplacer Claudio Ranieri. Il s’agit de Roberto Mancini. Libre depuis son évincement de l’Inter Milan en août 2016, le manager de 52 ans a d’ailleurs terminé sa carrière de joueur à… Leicester.