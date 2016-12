Véritable homme fort de Leicester dans la quête du titre la saison passée en marquant notamment 17 buts, Riyad Mahrez (25 ans) connaît plus de difficultés cette saison, comme l’ensemble de son équipe. Auteur de seulement trois buts en 18 matches, l’Algérien marque clairement le pas et n’était même pas titulaire lors de la défaite des Foxes ce lundi soir contre Everton.

En conférence de presse, Claudio Ranieri a tenu à recadrer son joueur, coupable selon lui de relâchement en match comme à l’entrainement. « Il n’est pas en grande forme en ce moment et je veux le stimuler. Je ne le vois pas faire des bonnes choses à l’entraînement et il doit donner plus pour l’équipe. Je veux plus. »