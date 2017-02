Leicester n’y arrive plus. Rayonnants la saison dernière, les Foxes, qui ont été sacrés champions d’Angleterre, ne sont pas en réussite cette saison. S’ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, ils sont actuellement seizièmes en Premier League. La presse anglaise a révélé que Claudio Ranieri serait sur la sellette.

Dans un communiqué de presse, Leicester a tenu à soutenir son entraîneur : « Suite à de récentes spéculations, Leicester City FC voulait mettre absolument les choses au clair en apportant son soutien indéfectible à l’entraîneur de l’équipe première, Claudio Ranieri (...) Le club entier est et sera toujours uni derrière son manager et derrière ses joueurs. Nous sommes fermement et collectivement concentrés sur les défis à venir ».