Le RB Leipzig se déplace ce mercredi soir 21 décembre sur la pelouse du Bayern Munich ce soir pour le compte de la seizième journée de Bundesliga. Une rencontre qui sonne comme un véritable choc, les deux équipes cumulant le même nombre de points à ce stade de la saison. Et le surprenant promu compte bien jouer les trouble-fête le plus longtemps possible.

« Nous essayons évidemment de rester tout en haut. Mais nous ne sommes pas des rêveurs et nous voulons simplement échapper au milieu de tableau », a ainsi exposé Dietrich Mateschitz, le propriétaire milliardaire du club, dans les colonnes du journal suisse Blick. Et d’ajouter, lucide : « Nous savons que les quatre premiers vont en Ligue des Champions et les deux suivants en Europa League, c’est l’objectif minimum. »