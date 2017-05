Le cru de révélation en Ligue 1 était relevé cette saison. Mbappé, Kamano, ou encore Diop, mais surtout Ismaïla Sarr. Et selon L’Équipe, l’ailier est très courtisé, et certains clubs seraient même rentrés en contact avec les dirigeants grenats. Et le club le plus pressant serait le RB Leipzig.

Le club allemand va terminer la saison à la deuxième place et cherche déjà à se renforcer en vue de la prochaine Ligue des Champions. L’offre des Allemands n’est pour le moment pas à la hauteur des espérances messines, qui veulent 17 millions pour le joueur de 19 ans auteur de cinq buts et une passe décisive cette saison. Sarr est sous contrat avec le club lorrain jusqu’en 2021.