Actuellement cinquième de Ligue 2, le RC Lens n’a pas dit son dernier mot pour monter dans l’élite la saison prochaine. Alors que seulement trois points les séparent du deuxième Strasbourg, les Lensois sont actuellement en crise. Les supporters montrent des signes d’impatience face aux derniers mauvais résultats de leurs joueurs (une victoire lors des six derniers matchs). Des chants de supporters réclamants la démission de l’entraîneur sang et or, Alain Casanova, se sont fait entendre lundi soir après une nouvelle défaite contre Orléans (2-1). Les joueurs se sont également fait un peu chahuter.

Dans une interview accordée à la Voix du Nord, le président Gervais Martel a lancé un appel au calme, avant le derby contre Valenciennes ce week-end : « l’apaisement, il doit venir de partout, de tout le monde. Un joueur qui fait un geste déplacé, c’est répréhensible, tout comme un supporter qui va trop loin. Il faut que tout le monde se calme. On sait qu’on est toujours en course, qu’on a notre destin en mains. Il faut qu’on soit tous Lens, pas plus moi qu’un autre. On peut y arriver. »