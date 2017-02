Lyon a donc perdu le derby face à Saint-Etienne ce dimanche soir 2-0 et visiblement la défaite passe mal pour certains. Consultant sur OLTV, la chaîne de télévision consacrée au club, Jérémy Berthod a tenu des propos complètement déplacés notamment à la fin du match, au moment des deux cartons rouges distribués par l’arbitre à l’encontre de Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso. Voilà quelques morceaux choisis.

« Lemoine il est rentré pour provoquer. Lemoine, je ne comprends pas. Il a eu de gros soucis physiques sur un terrain (référence à son rein perdu durant un match de Ligue 1, Ndlr), je ne comprends pas qu’il puisse être comme ça maintenant. Il n’y a rien du tout. À quel moment il y a quelque chose. (...) Un jour ou l’autre, Lemoine, faudrait qu’il prenne vraiment. (...) Je ne suis même pas sûr qu’il soit touché. Il se relève (...) Lemoine qu’est ce qu’il fait ? Il s’est pris pour qui ? Il veut rentrer, ça va. Il fait la moitié de ce qu’il fait et il rentre (rires). Ils (les Stéphanois, Ndlr) font les malins parce qu’il mène 2-0. Ouais, c’est violent (le tacle de Tolisso, Ndlr). Mais à un moment donné, c’est bon. Au moins il tombe pour quelque chose. » Ces propos sont d’autant plus choquants que l’ancien défenseur est en train de passer son Diplôme d’Entraineur de Football (DEF) et qu’il est déjà éducateur en U19. Un parfait exemple à ne pas suivre...