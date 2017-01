Malmené par Unai Emery au PSG, Hatem Ben Arfa (29 ans) s’est trouvé un sacré défenseur en la personne de Claude Puel, l’homme qui a su le relancer à Nice la saison dernière. L’actuel coach de Southampton, interrogé par nos confrères du Parisien, est persuadé que le joueur français va réussir au PSG. « Il va se réaliser à Paris. Hatem, pour moi, est un joueur hors normes. Je ne compare pas les niveaux, mais il est comme Ibrahimovic : il doit se sentir important pour bien s’exprimer. Il ose, tente des gestes ou des rushs qui sortent de l’ordinaire. »

L’ancien technicien de l’OGC Nice pense toutefois que le Parisien doit être mis dans de parfaites conditions : « Mais il ne peut pas exprimer son potentiel s’il se sent discuté ou ne joue que de temps en temps. Ce n’est plus un jeune à qui on peut demander d’entrer quinze ou cinq minutes pour tout exploser. C’est désormais un joueur établi, un dynamiteur, et il faut accepter son jeu à risque. » Claude Puel est d’ailleurs régulièrement en contact avec Ben Arfa :« On s’envoie des SMS. Il s’accroche, il est très volontaire. »