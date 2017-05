Lorsqu’Emmanuel Macron est devenu le président de la République, Karim Benzema s’est fendu d’un tweet le félicitant. Mais ce n’était pas anodin, les deux hommes se connaissent et plutôt bien semble-t-il.

« C’est tout simplement parce que je le connais (...) Je l’ai déjà vu trois ou quatre fois. On a mangé ensemble. C’est un fan de foot. On a échangé. On est ensuite restés un peu en contact par messages », a expliqué l’attaquant du Real dans les colonnes de L’Equipe.