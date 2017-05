De passage au tournoi Impulstar d’Argenteuil mercredi, le milieu de terrain de Stoke City, Giannelli Imbula, s’est dit « très content » d’être présent et d’être le parrain de cette édition dans la ville qui l’a vu grandir. « Cela fait plaisir de passer un moment de convivialité, de réunir tous ces jeunes et de les voir s’amuser », a-t-il commenté.

Accompagné de Yassine Benzia ou encore de Luis Fernandez, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille a été convaincu d’être le parrain de cette édition par le fait que « plus jeune, nous n’avons pas eu la chance de faire des tournois, de côtoyer des joueurs et que ces derniers nous donnent des conseils. » Justement, le joueur de 24 ans a conseillé à tous les jeunes présents « de profiter du foot à leur âge, car plus tard, dans le monde pro c’est difficile ». Sans doute une manière de faire référence à sa situation actuellement compliquée en Angleterre.