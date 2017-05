Quand on regarde les réseaux sociaux des joueurs de Monaco ce jeudi matin, on imagine que la nuit fut courte dans la Principauté. Au lendemain du sacre de l’ASM, on vous propose de voir les meilleurs moments de ces célébrations, sur et en dehors du terrain...

Si Benjamin Mendy a été le plus actif en se filmant partout et avec tout le monde, Leonardo Jardim a également passé un très bon moment. Il s’est fait littéralement doucher par ses propres joueurs en pleine conférence de presse.