Depuis son arrivée en juillet dernier à Nice, Mario Balotelli a ébloui la Ligue 1 de son talent et de son sens du but. Avec 15 réalisations en 22 matchs de championnat, l’attaquant italien a probablement relancé sa carrière sur la Côte d’Azur. Mais Balotelli à l’OGCN, c’est aussi les instants de détente, de folies ou de coups inattendus. Et tout cela en exclusivité sur les réseaux sociaux.

Foot Mercato a donc préparé un best-of du meilleur de Super Mario sur les réseaux sociaux. Des chamailleries avec Cardinale, aux skills dans son salon en passant par la glissade sur les genoux à l’aéroport, Balotelli a quelques fois enflammé la toile. Alors en guise de nostalgie (déjà), puisque l’international italien devrait quitter Nice en fin de saison, voici le meilleur de l’ancien intériste en dehors des terrains.

Pour mieux connaître l’enfant terrible du football italien, découvrez « Mario Balotelli, ange et démon », de Mathieu Faure, paru aux éditions Hugo Sport (12,5 €)