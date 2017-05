La saison touche bientôt à sa fin et ce Grand Show des réseaux sociaux est envahi par les nouveaux champions ! Chelsea a dignement fêté son titre de champion d’Angleterre, tandis que les Monégasques ont été (à peine) plus dans la retenue après leur victoire face à Lille, qui leur assure presque le titre. Les joueurs de l’ASM ont quand même fait le show dans le cadre des Trophées UNFP, avec notamment Benjamin Mendy, Bernardo Silva et Kylian Mbappé, le meilleur espoir de Ligue 1. Les Trophées UNFP où a brillé Memphis Depay... au sens propre !

Dans le reste de l’actualité, on retiendra quelques remous sur Twitter, avec le scandale qui a touché Ezequiel Lavezzi, coupable d’un geste prétendu raciste lors d’une séance photo en Chine. Jean-Michel Aulas, lui, a totalement dégoupillé sur Twitter contre ses propres supporters, lassé par les critiques permanentes contre l’OL et Bruno Genesio. Et pendant ce temps, Karim Benzema a été oublié par la FFF, mais n’en a pas grand chose à faire visiblement ! Enfin, Marquinhos a reçu un magnifique cadeau d’anniversaire qui l’a ému aux larmes : sa compagne lui a appris qu’elle était enceinte de jumeaux !