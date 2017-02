Entre Leicester et Claudio Ranieri, c’est fini depuis hier soir. Les Foxes se sont séparés du technicien italien qui les avait menés au titre en Premier League. Ce vendredi, Craig Shakespeare, qui sera en charge de le remplacer, a évoqué le départ de l’ancien coach de Monaco : « Je pense que nous savons tous que ces choses-là peuvent arriver dans le football. Il a obtenu le plus grand respect de la part de tout le monde. Que je pense que ce soit la bonne décision n’est pas pertinent. Nous savons tous que les résultats n’étaient pas assez bons. Ma relation avec Claudio a été parfaite tout le long de son passage ici. Notre relation est restée la même ». Concernant les joueurs accusés d’être à l’origine du départ de Ranieri, il a indiqué : « Les joueurs sont blessés, frustrés. Il y avait de la frustration à cause des résultats, mais il n’avait pas perdu le soutien du vestiaire ».

Shakespeare a donc du pain sur la planche pour ramener Leicester sur le devant de la scène. Il explique son plan pour relancer les Foxes : « Est-ce que je pense que je peux faire le job ? Oui. Est-ce que cela me dérange ? Non (...) Mon travail est de faire en sorte que les joueurs soient prêts et concentrés sur le match de Liverpool. Nous devons renouer avec la victoire et prendre les trois points. Nous avons encore 13 matches et cela commence lundi. Les fans sont toujours magnifiques. Nous devons être ensemble derrière l’équipe. La confiance peut partir rapidement, mais elle peut aussi revenir très vite. Mon envie est de ramener de la confiance rapidement. Je suis convaincu que nous avons assez de talent dans le vestiaire. Venez lundi, nous serons prêts. Je n’ai jamais été à une conférence de presse aussi grande que cela ! Mais je suis prêt pour le challenge (...) Je veux que mon équipe joue avec talent, mais j’aime aussi les clean sheets ».